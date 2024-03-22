香港通过23条立法 台陆委会提醒民众注意赴港风险

香港立法会星期二（3月19日）三读全票通过《基本法》23条立法草案，该草案将于星期六（23日）刊宪生效。台湾大陆委员会发文，呼吁港府应保障人权与自由为重，同时也提醒台民众注意赴港风险。

台湾陆委会星期四（21日）在官网就香港根据《基本法》第23条订定并实施“维护国家安全条例”说，自港府重启相关立法行动以来，主要国家及各界对于当中各项国安罪行的定义笼统、使人无所适从、动辄得咎等，纷纷表达疑虑。

陆委会表示，过去几年来，中国大陆对香港的管控日深，以及《香港国安法》的实施，香港的自由人权不断遭到限缩，国际社会均不乐见。

陆委会指出，台港间的经贸与人员往来频密，以去年为例，全年台湾赴港旅客即超过78万人次，港人赴台也有110万人次。根据港府统计，去年台驻港公司也达364家。

陆委会呼吁港府应以保障自由与人权为重，确保一个让人安心经商、旅游、交流的正常与友善环境。

针对香港“维护国家安全条例”及《香港国安法》等相关法规可能引发的人身安全风险，陆委会除将持续观察香港国安条例执法情形，并审慎因应，以维护台湾整体利益与人民安全，也将持续在官网揭露相关案例资讯，并透过多元管道提醒台民众注意，同时也呼吁台民众赴港前应审慎思考。