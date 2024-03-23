中国批美对港23条立法言论暴露虚伪双标用心

中国外交部驻港公署批评美国官方和政客对香港《基本法》23条立法的言论，充分暴露虚伪双标的用心。

据中国外交部驻港特派员公署官网星期六（3月23日）消息，针对美国国务卿布林肯、美国中国委员会等美官方和政客在香港《维护国家安全条例》（以下简称香港国安条例）刊宪生效之际说三道四，外交部驻港公署发言人表达坚决反对并予以严厉谴责。

发言人指出，维护国家主权、安全、发展利益是“一国两制”方针的最高原则。保国家安全，就是保“一国两制”，就是保香港繁荣稳定。香港国安条例刊宪生效，将进一步筑牢香港发展的安全根基，推动香港加快实现由治及兴，保障“一国两制”行稳致远。

发言人说，香港国安条例充分借鉴其他国家特别是普通法国家立法经验，符合国际法和通行惯例。条例明确界定罪行要素，清晰订明执法条件及限制，充分保障香港居民的权利和自由，充分保护在港外国机构和人员的正常活动，有利于特区更好统筹安全与发展，更好发挥自身独特地位和优势，更好深化香港同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作。

发言人直言，美国自身人权和民主状况不忍卒视，国安立法密不透风，泛化滥用国安概念打压他国近乎于偏执地步；滥施长臂管辖和单边制裁、以卑劣手段打压异己，世界上无出其右。

发言人批评，美方对此讳莫如深，却对香港维护国家安全的正当立法横加指责；对本国侵犯人权的斑斑劣迹装聋作哑，却执迷于在涉港问题上散布意识形态偏见，还动辄叫嚣制裁施压。“只许自己锁紧家门，不许他人扎牢篱笆”，充分暴露美方虚伪“双标”、霸道霸凌和险恶用心。

发言人最后强烈敦促美方恪守国际法原则和国际关系基本准则，立即停止干涉香港事务和中国内政。

港府星期五（22日）在政府公报中，就澳洲及台湾等地假借外游提示，诬蔑抹黑《维护国家安全条例》生效后，赴港风险增加，无须意图也可能触犯法例，对这些以虚假、歪曲事实和危言耸听言论散播恐惧的政治操弄，予以强烈谴责。

港府发言人指出，香港执法部门是根据证据、严格依照法律，以及按有关人士的违法行为采取执法行动。一般旅客（包括澳洲、台湾等赴港旅客）不会从事危害国家安全的行为和活动，不会误坠法网。

香港特首李家超签署俗称《基本法》23条立法的《维护国家安全条例》，星期六（23日）起刊宪生效。

香港立法会星期二（19日）全票三读通过《维护国家安全条例》，从草案公布到审议完成立法只用了短短12天。美国国务卿布林肯说，这项新法律将对美国公民和公司产生“广泛影响”，美方谴责恐吓、骚扰和限制美国公民和居民言论自由的行为。

澳洲政府星期五更新对香港的旅游警示，提到香港新法律可广泛解释，人们可能会无意中触法，并在未被起诉的情况下遭拘留。台湾大陆委员会则在星期四（21日）提醒赴港旅游台民众要防范《维护国家安全条例》和《香港国安法》等法规能引发的人身安全风险。