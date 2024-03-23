陈国基：港23条立法让2019年黑暴事件不会重现

香港政务司司长陈国基说，香港《基本法》23条完成立法后，将让香港安全有更大保障，2019年黑暴事件将不会重现。

据香港政府新闻公报网消息，陈国基星期六（3月23日）出席“共创明‘Teen’计划-创新视野：迈向成功的多元路径”分享会后与传媒会面时，作出以上表述。

陈国基说：“对香港来说，今天是一个很有意义也很重要的日子。香港《基本法》第23条立法（《维护国家安全条例》）在立法会通过后今天正式刊宪生效。我相信《基本法》第23条立法加上《香港国安法》，再加上完善选举制度，将为香港安全提供更大的保障。”

陈国基坚信，在这个保障生效后，未来像2014年“占中”事件、2019年“黑暴”事件、破坏香港安宁的情况将不会再出现，香港市民可以重新过一些平静安稳的生活。

他指出，港府也一定会努力发展经济、改善民生，令香港市民有安宁舒适的生活。

陈国基早前在上述活动致辞时说，要更好地发展创科、发展经济，香港就一定要安全，才会有一个稳定的营商和生活环境。

他认为，随着《基本法》第23条立法顺利完成，香港得以建立更健全、更有力的维护国安法律制度和执行机制。香港以后会更安全，让大家可在很稳定、很安全的环境里求学或是找工作。