河南虞城男童遭殴打踩脸 幼儿园教师被开除

中国河南虞城县一名幼儿园教师，因粗暴对待和殴打学生的视频在网上曝光后被开除，幼儿园园长也被停职。

综合大皖新闻和央视新闻星期一（3月25日）报道，视频显示，一名身穿黑色衣服的女子对着一名身穿咖色衣服背着绿色书包的男童头部不停拍打，还试图脱男童裤子，但男童抗拒，用手紧紧地拽住裤子，并喊着：“不要”。视频结尾该女子用脚踩着男童脸部，该男童不住地说着：“对不起”。

在另一段视频中，该男童跪在地上，向一名身穿深蓝色上衣的女子跪拜，视频中传来女子的笑声。

另有视频显示，疑似在幼儿园教室里，一名身穿白色格子上衣的男童躺在地上，一名身穿棕色上衣的女子坐在男童身上，该女子将掉在地上的东西塞进男童嘴里，强迫男童吃下。

有网民称，这些视频的拍摄地点，是在河南省商丘市虞城县镇里固乡一家幼儿园。一名自称是虞城县镇里固乡村民称，视频中身穿咖色衣服背着绿色书包的男童是他邻居家的孩子，大约五岁，平时和爷爷奶奶一起生活。在外打工的父母得知此事后赶回家中，已经去幼儿园讨要说法。

央视新闻引述虞城县联合调查组报道，虞城县星期天（24日）晚间发现网传镇里固乡中心幼儿园学生被殴打的视频后，虞城县委、县政府立即成立由教育、公安、纪检监察等部门参加的联合调查组，连夜展开调查。

虞城官方通报，经初步调查，网传学生被殴打情况属实。公安机关已对此事展开调查，县教体局对涉事幼儿园开展教育整顿，对园长作出停职处理，对涉事人员予以开除，并安排专业人员对学生进行心理疏导。

虞城县将根据调查结果，对相关责任人依法依规作出处理，并以此为戒，全面加强幼教机构日常监管，规范幼教从业人员职业行为，杜绝类似问题再次发生。