中国代表：制裁施压和军事对抗无助于解决朝鲜半岛问题

中国常驻联合国副代表耿爽说，加大制裁施压和军事对抗无助于解决朝鲜半岛问题，只会适得其反，进一步激化矛盾。

联合国安理会星期四（3月28日）表决朝鲜制裁委员会专家小组任期延长一年的决议草案，俄罗斯投了否决票，中方弃权，决议草案未获通过。若决议草案通过，专家小组任期可延长至2025年4月30日。

根据中国常驻联合国代表团网站消息，耿爽在安理会表决后的解释性发言说，安理会2006年通过第1718号决议，对朝鲜实施武器禁运等制裁措施。十几年来，安理会数次通过决议，不断强化对朝制裁，形成了一套极为严厉的制裁机制。

耿爽续说，中方支持全面、准确执行安理会对朝制裁，支持朝鲜制裁委员会和专家小组在严格遵守授权基础上，独立、客观、公正履职，推动制裁的执行，同时中方始终主张，制裁不是目的，而是手段。对朝制裁应有助于推动半岛无核化、各方开展对话谈判、半岛问题最终实现政治解决。

耿爽称，十几年来，严厉的对朝制裁并未促成上述目标的实现，反而加剧了紧张对立，给朝鲜的人道民生局势带来严重负面影响，并重申制裁不应是一成不变的，不应是无限期的。

耿爽说，中方高度赞赏并积极支持俄罗斯提出的有关为对朝制裁设立时限并开展定期审议的建议，认为这一建议切中要害、务实可行，如能通过将是对制裁机制的极大改进，也有助于为打破当前僵局注入动力。“遗憾的是，俄方上述意见未能得到采纳，在专家小组授权尚未最终到期、各方仍有时间进行协商的情况下，决议草案被付诸表决，中方不得不投了弃权票。”

耿爽强调，朝鲜半岛问题的解决离不开政治互信和良好氛围，一味加大制裁、一味强调施压，无助于问题的解决，只会适得其反。沉迷于军事同盟、热衷于军事对抗，只会进一步激化矛盾、加剧紧张，让实现半岛无核化和维护半岛和平稳定的目标更加难以企及。

耿爽最后重申中方在朝鲜半岛问题上的立场，并呼吁各方采取理性务实态度，坚持政治解决方向，尽快恢复接触、建立互信、重启对话，多做有利于半岛和平稳定的事。