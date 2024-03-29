印尼候任总统普拉博沃星期天起访华

印度尼西亚候任总统普拉博沃将于星期天起访华。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人华春莹星期五（3月29日）宣布，应中国主席习近平邀请，印度尼西亚共和国当选总统、大印尼行动党总主席普拉博沃·苏比延多将于3月31日至4月2日访华。

中国外交部发言人林剑星期五在例行记者会上介绍普拉博沃访华安排时说，习近平将在普拉博沃访华期间与他举行会谈，中国总理李强也将会见普拉博沃。中印领导人将就双边关系及共同关心的问题交换意见。

在评价当前的中印关系时，林剑说，普拉博沃将中国作为当选总统后的首访国家，充分体现了中印尼关系的高水平。双方将以此访为契机，进一步巩固传统友谊，深化全方位战略合作，推进中印尼发展战略对接，打造发展中大国命运与共、团结协作、共谋发展的典范，为地区和全球发展注入更多稳定性和正能量。

普拉博沃和印尼现任总统佐科的长子吉布兰搭档，在2月的印尼总统选举中胜出。印尼选举委员会3月20日公布总统选举最终结果，普拉博沃和竞选搭档吉布兰以58.59%得票率，赢得总统和副总统宝座。

中国国家主席习近平、日本首相岸田文雄、马来西亚首相安华、美国国务卿布林肯等多名外国政要3月20日致电或发函祝贺普拉博沃当选，并希望促进与印尼的关系。普拉博沃定于今年10月宣誓就任。