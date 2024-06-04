嫦娥六号完成月球背面采样返回

中国飞行探测器“嫦娥六号”星期二（6月4日）早上成功完成从月球背面采样，起飞启程返回地球。

据央视新闻报道，星期二早上7时38分，嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞，3000N发动机工作约6分钟后，成功将上升器送入预定环月轨道。

与嫦娥五号月面起飞相比，嫦娥六号从地势崎岖不平的月球背面起飞，无法直接得到地面测控支持，需要在鹊桥二号中继星辅助下，借助自身携带的特殊敏感器实现自主定位、定姿，工程实施难度更大。

嫦娥六号上升器点火起飞后，先后经历垂直上升、姿态调整和轨道射入三个阶段，顺利进入预定环月飞行轨道。

后续，上升器将与在环月轨道上等待的轨道器和返回器组合体进行月球轨道的交会对接，并将月球样品转移到返回器中；轨道器和返回器组合体将环月飞行，等待合适的返回时机进行月地转移，在地球附近返回器将携带月球样品再入大气层，计划降落在内蒙古四子王旗着陆场。

嫦娥六号星期天（6月2日）成功登陆月球背面，并在隔天顺利完成在月球背面南极-艾特肯盆地的智能快速采样，并按预定形式将样品封装存放在上升器携带的贮存装置中。

采样和封装过程中，科研人员在地面实验室，根据鹊桥二号中继星传回的探测器数据，对采样区的地理模型进行仿真并模拟采样，为采样决策和各环节操作提供重要支持。

报道称，智能采样是嫦娥六号任务的核心关键环节之一，探测器经受住了月背高温考验，通过钻具钻取和机械臂表取两种方式，分别采集了月球样品，实现了多点、多样化自动采样。

采样完成后，嫦娥六号着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开。这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。该国旗由新型复合材料和特殊工艺制作而成。

这是人类首次成功从月背采集样本并返回，此次任务的成功将扩大中国在国际太空竞赛中的优势，朝着2030年载人登月目标更近一步。