周大福深圳工厂据报突然关闭

深耕中国大陆市场的香港知名珠宝首饰品牌周大福，据报突然关闭了其位在深圳的工厂。

据蓝鲸财经星期三（6月5日）报道，​​近日社交媒体上有博主爆料，周大福深圳工厂停工停产。报道贴出了该工厂向员工发出的停工停岗通知，内容显示因市场环境变化，基于公司发展战略调整、业务生产转型需要，周大福股东已决定将北山工厂的生产制造业务进行迁移及相关生产线、设备、原材料等资产转移。“公司生产制造业务于2024年6月1日开始停工停产。”

蓝鲸财经联系到多名周大福深圳工厂员工，并确认了上述通知的真实性。

报道称，多名被遣散员工接到通知时表示突然，“本来打算在周大福养老，没想到工厂突然没了”。有员工称此次工厂关闭为“搬迁式裁员”，“我们深圳工厂要搬迁到顺德去，集团应该不受影响”。

据周大福2023年中报，集团员工超过2万8700人，其中83.7%的员工位于中国大陆。

蓝鲸财经引述多名周大福深圳厂员工说，此次裁员只涉及深圳工厂人员，集团与其他厂区不受影响。谈及工厂关闭的原因，一名被裁员工猜测或与深圳厂成本太高有关。

据报道，更深层次的原因或许是金价高企带来的连带反应。世界黄金协会数据显示，2024年第一季度黄金均价创下历史新高，达到每盎司2070美元（2788新元）。这一价格较去年同期高出10%，较上季度环比上涨5%。中国黄金价格的走势与国际金价上涨保持同步。

这导致部分消费者观望情绪增高。《每日经济新闻》称，现在的金价已经超过消费者的预期，不少消费者选择待金价回落后再购买。受此影响，周大福的销售大幅下滑。

根据周大福所披露的截至3月31日止三个月未经审核主要经营数据，大陆珠宝镶嵌、铂金及K金首饰类别的同店销售减少19.5%，香港及澳门珠宝镶嵌、铂金及K金首饰类别的同店销售于季内减少27.2%。

此外，近两年周大福正在疯狂扩张，规模的扩大一定程度上也使得公司受市场波动的影响更强烈。根据《每日经济新闻》，周大福2024财年中报中提到，大陆所有店铺当中有近乎一半是过去两年开设的。截至2023年9月30日，周大福加盟零售点位5734个，此类加盟零售点占大陆店铺数目的77%，营业额占大陆批发营业额约63%。