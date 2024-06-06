罗奇称香港需捍卫独特性 港府：论点忽视香港优势

美国经济学家罗奇星期三（6月5日）称，美国目前无意愿区分香港和中国大陆，并认为对香港而言，最好的做法是捍卫香港的独特性。在这之后，港府以不点名方式批评个别人士就香港经济提出的论点，忽视了香港的既有优势。

据香港《明报》报道，有“中国大好友”之称的罗奇（Stephen Roach）当天在香港外国记者会午餐会演讲中说，美国目前无意愿区分陆港，并认为对香港而言，最好的做法是捍卫香港的独特性及与大陆之间的差别，“为香港不是另一内地城市提供佐证”。

罗奇今年2月在《金融时报》撰文称，北京在2019年反修例风波后加强管控香港；香港股市受中国经济滑坡的影响，恒生指数在冠病疫情那三年下挫49%，回到1997年回归时的水平；中美关系自2018年起逐渐恶化令香港夹杂其中，让他“痛心地承认香港已经玩完”了（It pains me to say Hong Kong is over）。

罗奇在《明报》星期二（4日）刊登的专访中，为他提出的“香港已玩完”观点辩护，强调香港与中国大陆在经济及政治上的连结愈趋紧密，香港能改变的空间也愈来愈小，故现在仍维持“玩完”观点。

港府星期三晚间在特区新闻公报网站说：“近日有个别人就香港经济及金融发展发表的评论，其论点显然忽视香港的既有优势及当前良好的发展势头，在数据及事实前完全站不住脚。”

特区政府形容，一国两制行之有效，是香港持续繁荣的基石，并强调香港在一国两制下，有“背靠祖国、联通世界”的独特优势，使香港“超级联系人”和“超级增值人”的角色无可比拟。

港府说，特区政府一直采取开放态度，听取各方务实而有建设性的宝贵意见。各政策局及部门密切留意社会的舆情和在不同平台传播的信息，以作出适切的回应。

港府也说：“面对国际政治环境错综复杂，外部势力不时刻意造谣，歪曲香港的状况，特区政府绝不能袖手旁观，容许他人肆意抹黑香港，必须对刻意抹黑或毫无根据的批评作出迅速澄清，驳斥谬误。我们有责任把香港的优势、成就和机遇呈现，说出香港的事实。”

特区政府也强调，《香港国安法》和维护国家安全条例的成功落实，为香港社会带来稳定和安全的环境，有利投资和金融发展。