罗奇称香港需捍卫独特性 港府：论点忽视香港优势

美国经济学家罗奇星期三(6月5日)称,美国目前无意愿区分香港和中国大陆,并认为对香港而言,最好的做法是捍卫香港的独特性。在这之后,港府以不点名方式批评个别人士就香港经济提出的论点,忽视了香港的既有优势。

据香港《明报》报道,有“中国大好友”之称的罗奇(Stephen Roach)当天在香港外国记者会午餐会演讲中说,美国目前无意愿区分陆港,并认为对香港而言,最好的做法是捍卫香港的独特性及与大陆之间的差别,“为香港不是另一内地城市提供佐证”。

罗奇今年2月在《金融时报》撰文称,北京在2019年反修例风波后加强管控香港;香港股市受中国经济滑坡的影响,恒生指数在冠病疫情那三年下挫49%,回到1997年回归时的水平;中美关系自2018年起逐渐恶化令香港夹杂其中,让他“痛心地承认香港已经玩完”了(It pains me to say Hong Kong is over)。

罗奇在《明报》星期二(4日)刊登的专访中,为他提出的“香港已玩完”观点辩护,强调香港与中国大陆在经济及政治上的连结愈趋紧密,香港能改变的空间也愈来愈小,故现在仍维持“玩完”观点。

港府星期三晚间在特区新闻公报网站说:“近日有个别人就香港经济及金融发展发表的评论,其论点显然忽视香港的既有优势及当前良好的发展势头,在数据及事实前完全站不住脚。”

特区政府形容,一国两制行之有效,是香港持续繁荣的基石,并强调香港在一国两制下,有“背靠祖国、联通世界”的独特优势,使香港“超级联系人”和“超级增值人”的角色无可比拟。

港府说,特区政府一直采取开放态度,听取各方务实而有建设性的宝贵意见。各政策局及部门密切留意社会的舆情和在不同平台传播的信息,以作出适切的回应。

港府也说:“面对国际政治环境错综复杂,外部势力不时刻意造谣,歪曲香港的状况,特区政府绝不能袖手旁观,容许他人肆意抹黑香港,必须对刻意抹黑或毫无根据的批评作出迅速澄清,驳斥谬误。我们有责任把香港的优势、成就和机遇呈现,说出香港的事实。”

特区政府也强调,《香港国安法》和维护国家安全条例的成功落实,为香港社会带来稳定和安全的环境,有利投资和金融发展。