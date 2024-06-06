中国驻马大使：中国和亚细安要促进文明互鉴

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖说，中国和亚细安（中国称东盟）要促进文明互鉴，打造全球文明倡议首善区，同时加强打击电信诈骗等非传统安全领域合作。

据中新社报道，欧阳玉靖星期三（6月5日）晚上出席第37届亚太圆桌论坛并发表演讲时说，中国愿同亚细安各国积极践行三大全球倡议，推动建设更为紧密的中国亚细安命运共同体。

欧阳玉靖说，中国愿同亚细安国家深化产业协作，维护产业供应链稳定，提升互联互通水平，释放数字转型、绿色经济等新兴领域潜力，深入开展跨境产业合作，携手共同实现亚洲现代化。

他说，中国和亚细安要确保普遍安全，打造全球安全倡议实验区。中方愿同亚细安国家加快推进《南中国海行为准则》磋商，共同维护南中国海稳定；双方还要加强打击电信诈骗和非法网络赌博等非传统安全领域合作。

欧阳玉靖还说，中国和亚细安要促进文明互鉴，打造全球文明倡议首善区。今年是“中国东盟人文交流年”和“中马友好年”，中方愿同亚细安国家以此为契机，促进文明交流互鉴，加强文化、媒体、教育、旅游、青年、智库等交流合作，推动人民相知相亲。

亚太圆桌论坛创立于1987年，由东盟战略与国际研究院和马来西亚战略与国际研究院共同发起，每年举办一次，是亚太地区最重要的智库论坛之一。