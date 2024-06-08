港律政司长：香港在谋求发展勿忘维护国安重要性

香港律政司司长林定国说，香港目前正处于由治及兴新阶段，但谋求发展时勿忘维护国家安全的必要性和重要性。

据香港政府公报，林定国星期六（6月8日）在国安法律论坛“回顾与展望 发展新台阶”的开幕式致辞时，作出以上表述。

他说，《香港国安法》经历了近四年通过香港普通法制度实践的经验，累积了刑事和民事等具指导性的法院判决，提供最有力和客观的证据，显示香港是确切严格按照公认的法治原则，只针对极少数人极端行为；当中最重要的原则是法院以公开透明的司法程序，不受任何干预行使独立审判权，在充分维护被告人基本权利例如无罪推定的前提下判案。

林定国也说，《维护国家安全条例》的具体内容也充分彰显它是严格按照法治原则所制定：包括对构成罪行的元素作出清晰的界定、仅对基本人权及自由按照适用的国际标准及参考其他普通法地区相关做法而作出必须和合理的限制、不影响无辜第三方的合法权益等。

他指出，香港未来将由《香港国安法》和《维护国家安全条例》构成的“双法双机制”继续秉承法治原则，通过互相衔接、兼容、互补，有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。

林定国强调，香港正处于由治及兴新阶段，在行政长官带领下，正努力拼经济、谋发展、惠民生，但在谋求发展的同时，不能忘记维护国家安全的必须性和重要性。

他引用古人的智慧指出，“好战必亡，忘战必危”、“生于忧患，死于安乐”，必须警惕安全的环境就像空气，特性是受益不觉、失之难存。