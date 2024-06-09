港律政司长：望教师客观持平与学生讨论国安问题

香港律政司司长林定国说，国安教育的三大目标之一是培养学生遵守国安法，让他们建立起国民身份认同，并希望校长和老师在不渗透自己的政治思想下，客观持平地与学生讨论相关问题。

林定国星期天（6月9日）在脸书发文说，早前收到香港中学校长会邀请，与校长们就《基本法》第23条及国家安全教育等议题作交流。他明白校长、老师未曾接受法律知识的训练，要讲解相关条文都有难度，因此他想提出国安教育的三大目标，希望有助校长、老师和同学生分享及讨论。

林定国说，国安教育三大目标分别是让学生知道国安法、《基本法》第23条的存在；其次是让学生大概掌握法律的内容，认识法律条文的背景与目的，明白法律存在的意义，及与切身的关系；第三点是培养学生明白、遵守及尊重国安法。

林定国认为，培养学生遵守及尊重国安法的自觉性十分重要，这可以让他们建立起国民身份认同，了解到国安法与他们切身的关系等。

林定国说，除了掌握国安教育的三大目标外，校长及老师们的身教也很重要，秉持专业态度，客观持平、不渗透自己的政治思想，以常理心，坦诚与学生讨论问题，也是向他们展示遵守及尊重国安法的好方法。他明白校长及老们师也非万能，有需要可寻求专业的协助，共同努力推动香港法治教育。