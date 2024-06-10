前财政司长曾俊华：香港须继续成为不一样的中国城市

香港前财政司司长曾俊华认为，香港必须继续成为不一样的中国城市，并说这正是香港的生存之道。

综合香港有线新闻和《明报》报道，曾俊华星期天（6月9日）在脸书撰文称，香港在疫后的经济复苏步伐不如预期，但随着香港在国际位置，以至欧美对香港及中国大陆的政策出现改变，部分来自中东、南美洲甚至是非洲的国家赴港投资的兴趣反而增加，“所谓有危亦都有机”。

曾俊华说，他与摩根士丹利亚洲区前主席罗奇（Stephen Roach）见面，双方谈及香港的生存之道。两人均认为，如果香港能够继续成为中国独一无二的国际金融中心，不单是对香港好，对中国也有好处。

曾俊华说，当前最重要是重建国际社会对香港的信心，应该说清楚法例红线，以及对外加强宣传，尤其是集中在商贸物流等香港强项，争取更多国际航线飞往香港等等，并说当香港经济主要命脉恢复生气，自然就会带动整体经济。

有“中国大好友”之称的罗奇早前接受《明报》的访问时，为他提出的“香港已玩完”观点辩护，强调香港与中国大陆在经济及政治上的连结愈趋紧密，香港能改变的空间也愈来愈小，故现在仍维持“玩完”观点。

罗奇当时建议，北京及香港特区政府可逐一列出香港有别于大陆的特征，例如法治、资本自由流通、人员流动等，逐个范畴向外展示香港仍坚持一国两制。

曾俊华也说，他曾与卡塔尔皇室家族办公室的一名负责人会面。对方考虑赴港投资，并问及既然一国两制对香港十分重要，为何当局要设2047年之期限、不宣布永久实施。曾俊华称，认同其逻辑，并期望中央考虑如何消除外部疑虑。