台新竹舰现身夏威夷 台媒：外界怀疑参加环太平洋军演

台湾媒体报道，台湾4000吨级海巡舰“新竹舰”停靠在美国夏威夷整补，引起外界怀疑是要参加6月底展开的环太平洋军事演习。

中时新闻网星期三（6月12日）报道，台湾海巡署舰队分署直属船队4000吨级海巡舰新竹舰，早前出海执行35天的西太平洋公海渔业巡护任务。但特别的是，新竹舰星期二（6月11日）停靠在夏威夷檀香山（中国大陆称火奴鲁鲁）港内整补，引起外界怀疑是要参加6月26日起展开的环太平洋军事演习。

不过，中时新闻网引述不具名的台湾海巡人士说，这仅是例行性的巡护任务。这名海巡人士还透露，这也是10余年来，美国再度答应让台湾军舰靠泊在夏威夷整补。

根据美国之音，美国海军太平洋舰队5月22日宣布，环太平洋军事演习预计于6月26日在夏威夷群岛及其周边海域登场，将有29个国家参与，比2022年上届演习的阵容更加大。

据《自由时报》报道，台湾海巡署星期三在立法院说，新竹舰正在执行太平洋公海巡护的例行任务，至于任务的相关细节部分，则不便公开说明。

中时新闻网的报道也提到，台湾海巡舰艇在此敏感时刻出现在夏威夷，让人不免怀疑，是否会如2016年台湾海军敦睦舰队般，与美国舰艇不期而遇，进行联合整补演习。

此前，路透社5月14日引述四名知情人士报道，美国与台湾海军4月在太平洋进行不对外公开、“在正式名义下不存在”的联合军演。

知情人士说，这场演习在官方口中并不存在，而是被称为“在海上不期而遇”（unplanned sea encounters），并称美台双方都有默契，一致表示演习只是偶遇的结果。“就像是我到餐厅吃饭，碰巧你也在场……然后看起来我只是和某人拼桌。”

知情人士也说，双方派出包括护卫舰、补给和支援舰共六艘海军舰艇进行为期数天的演习，旨在演练通讯、补充燃料和补给等“基本”行动。