美再禁三家涉强迫劳动中企进口 中国批“以疆制华”

美国近日再次以涉嫌新疆强迫劳动为由将三家中企列入实体清单,中国外交部对此表示,所谓“强迫劳动”“种族灭绝”完全是无稽之谈,并批美国“以疆制华”的险恶用心昭然若揭。



中国外交部发言人林剑星期三(6月12日)在例行记者会上应询时说,所谓“强迫劳动”“种族灭绝”完全是无稽之谈,而中国将继续采取坚决措施,坚定维护中国企业的正当合法权益。

林剑批评,美方以谎言为依据,一意孤行实施涉疆恶法,将中国企业列入有关制裁清单,严重干涉中国内政,严重扰乱市场正常秩序,严重违反国际贸易规则和国际关系基本准则,实质是企图在新疆制造“强迫失业”,以人权为名侵害广大新疆群众的生存权、就业权、发展权,其“以疆制华”的险恶用心昭然若揭。

美国国土安全部在当地时间星期二(6月11日)把三家中企列入美国政府的实体清单,包括东莞市绿洲鞋业有限公司(Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd)、山东美佳集团有限公司(Shandong Meijia Group Co.)和新疆神火煤电有限公司(Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd)。

自从“防止维吾尔人强迫劳动法实体清单”于2021年12月生效以来,连同上述三家公司,迄今已有68家中国实体被列入清单中。

美国国土安全部在声明中说,会继续调查使用或协助强迫劳动的公司,并追究这些实体的责任。美国敦促各行业的利益相关者、民间社会和国际合作伙伴,一起消除强迫劳动的祸害。