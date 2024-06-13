美再禁三家涉强迫劳动中企进口 中国批“以疆制华”

美国近日再次以涉嫌新疆强迫劳动为由将三家中企列入实体清单，中国外交部对此表示，所谓“强迫劳动”“种族灭绝”完全是无稽之谈，并批美国“以疆制华”的险恶用心昭然若揭。



中国外交部发言人林剑星期三（6月12日）在例行记者会上应询时说，所谓“强迫劳动”“种族灭绝”完全是无稽之谈，而中国将继续采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

林剑批评，美方以谎言为依据，一意孤行实施涉疆恶法，将中国企业列入有关制裁清单，严重干涉中国内政，严重扰乱市场正常秩序，严重违反国际贸易规则和国际关系基本准则，实质是企图在新疆制造“强迫失业”，以人权为名侵害广大新疆群众的生存权、就业权、发展权，其“以疆制华”的险恶用心昭然若揭。

美国国土安全部在当地时间星期二（6月11日）把三家中企列入美国政府的实体清单，包括东莞市绿洲鞋业有限公司（Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd）、山东美佳集团有限公司（Shandong Meijia Group Co.）和新疆神火煤电有限公司（Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd）。

自从“防止维吾尔人强迫劳动法实体清单”于2021年12月生效以来，连同上述三家公司，迄今已有68家中国实体被列入清单中。

美国国土安全部在声明中说，会继续调查使用或协助强迫劳动的公司，并追究这些实体的责任。美国敦促各行业的利益相关者、民间社会和国际合作伙伴，一起消除强迫劳动的祸害。