中国国安部披露：退休大爷废品收购站买到军事机密后举报

中国国家安全部披露一起案例，称国企职工张大爷退休后爱好收集军事类报刊读物，在家门口花6元（人民币，下同，1.12新元）意外买到“军事机密”后，立即向国安机构进行举报。

中国国家安全部星期四（6月13日）在微信公众号叙述上述事情的来龙去脉。张大爷有一天在小区附近散步时，在一家废品收购站门口看到两个蛇皮袋子，里面装满了刚收购回来的纸质书本。张大爷上前翻看，发现书籍崭新，还是涉及军事方面的，便花6元挑了四本。

张大爷拎着书回到家，一进屋就研究起来。谁知越看越觉得不对劲，这几本书的封面上分明标注着“机密”、“秘密”字样。

张大爷立马拿起电话，拨打了国家安全机关举报受理电话，并将这四本书送交当地国家安全机关。国家安全机关干警根据张大爷提供线索，第一时间赶到现场，将所有涉密资料进行回收处置，并对废品收购站老板进行了调查问询和保密教育。

经国家安全机关调查发现，向废品收购站出售涉密资料的为某军事单位涉密人员郭某和李某。这二人被指保密意识薄弱，贪图省事，未按照涉密文件销毁流程，擅自决定将待销毁的八套共计200余本涉密资料作为废品出售。该批涉密资料总重30余公斤，以每公斤0.8元价格卖出，二人仅获利20余元。

经国家安全机关全面查证，得益于张大爷的热心举报，相关涉密资料并未进一步扩散传播，未对中国军事安全造成实质性危害。事后，相关单位在国家安全机关指导下及时堵塞保密管理漏洞，相关责任人也依法受到相应处理。