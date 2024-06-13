前港官员：国安法是定海神针 政府商界应多宣传

香港前财经事务及库务局长马时亨形容《香港国安法》是定海神针，让香港由乱及治，并称政府和商界应该多对外宣传，减少海外企业因西方负面报道对香港产生的错误认识。

综合香港电台和《星岛日报》报道，马时亨星期四（6月13日）在“机遇香港”采访活动上说，近年出现很多唱衰香港的论调，但《香港国安法》实施之后，香港已经完全回稳，也未见有大型企业撤出香港。

马时亨说，外国媒体很多报道都不准确，让很多海外企业对香港有负面印象，因此他认为，政府和商界要多加宣传，对外做好推销工作。

对于经济学家罗奇提出的“香港已玩完”观点，马时亨说，如果香港能够保持稳定的金融市场、独立司法制度等特点，就不会“玩完”。

马时亨说，香港有司法独立及普通法体制，能吸引很多企业来港，也有廉洁高效的政府、资本和人员可以自由流动。香港还有讯息自由流通的互联网，许多优良高质的大学，以及很多计划吸引各类人才。

他指出，香港曾遇到很多挑战，但每次香港都做得很好，因此对香港未来长期的繁荣稳定非常有信心。他认为，香港有挑战和机遇，要依托背靠祖国的优势，发挥香港特色。

对于港人北上消费，马时亨说，这正是香港与大湾区“一小时生活圈”融合的成功结果，但这也的确影响香港本地消费。他认为，餐厅在内的各行各业需要转型，重新吸引游客和港人留港消费，否则会被淘汰。

马时亨说，目前香港营商环境受到地缘政治局势影响，大陆经济放缓也对香港的影响较大，特别是金融及旅游方面。他认为，香港要做好自己擅长的领域，不能与其他城市“斗平”。