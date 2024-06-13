美扩大对俄制裁 中国称乱舞“制裁大棒”将成主要风险源头

美国大幅扩大对俄罗斯的制裁，其中涉及300多家来自中国和俄罗斯的实体和个人。中国外交部对此表示，中方坚决反对任何非法单边制裁和长臂管辖，并称美国这种乱舞“制裁大棒”的做法不仅无助于问题的解决，反而成为世界一个主要的风险源头。

中国外交部发言人林剑星期四（6月13日）在例行记者会上就此事答记者问时说，中俄两国是全面战略协作伙伴，双方开展互利合作有自身的内在逻辑和强大韧性，符合两国利益。中方坚决反对任何非法单边制裁和长臂管辖，中俄之间的正常经贸往来不应受到干扰和破坏，更不应成为抹黑遏制中国的工具。

林剑说：“在乌克兰危机问题上，谁在呼吁对话争取和平，谁在拱火递刀鼓动对抗，国际社会有目共睹”。他称，美方一方面源源不断向乌克兰提供武器弹药，一方面把破坏和平、延宕危机的责任甩给别国，甚至把危机当成肆意制裁打压别国的良机，可谓是机关算尽、虚伪至极、霸道无比。

林剑说，美国在全球范围内滥施单边制裁，贻害无穷，严重损害他国的主权安全，造成人道惨剧，破坏产供链的稳定。乌克兰危机升级后，美方的制裁更是变本加厉，而这种乱舞“制裁大棒”的做法不仅无助于问题的解决，反而成为世界一个主要的风险源头。

林剑重申，中方不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，绝不接受抹黑施压，甩锅推责，并敦促美方立即停止滥施非法单边制裁，多为停火止战、恢复和平发挥建设性作用。“我们也将采取一切必要措施，坚定维护中国企业和公民的合法权益。”

综合路透社和彭博社报道，美国财务部星期三（6月12日）宣布大幅扩对俄罗斯的制裁范围，其中包括向莫斯科出售半导体产品的中国企业，旨在进一步遏制俄罗斯取得可以发动战争的军事机器。此次的制裁涉及300多家来自中国和俄罗斯的实体和个人。

此外，美国商务部称，正在针对香港空壳公司向俄罗斯转移半导体的行为采取措施。