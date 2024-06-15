中国50年超长期特别国债首发 票面利率为2.53%

中国50年期超长期特别国债迎来首发，发行总额为350亿元（人民币，下同，65亿新元），票面利率由承销团进行竞争性招标后确定为2.53%。

综合《证券时报》《中国经济报》和彭博社报道，50年期超长期特别国债星期五（6月14日）早上正式发行。根据中国财政部网站披露，此次发行的50年期超长期特别国债为固定利率附息债，本期国债竞争性招标面值总额350亿元。

票面利率由承销团进行竞争性招标后确定为2.53%，全场倍数5.38，边际倍数1.03。本期国债6月15日开始计息，招标结束后至6月17日进行分销，6月19日起上市交易。

友山基金联合首席投资官许永斌分析，招标利率大幅低于二级市场超乎了大家的预期，说明配置的动力非常强。他认为，在没有进一步的信号，比如经济数据好转或者央行再度警示利率风险之前，利率下行趋势不会改变。

这是中国今年50年期超长期特别国债的首次发行，此前已发行的超长期特别国债最长期限为30年。

彭博数据显示，中国目前存量50年期国债仅26支，余额约1万亿元，占全部国债市场余额的3.6%。

今年中国政府工作报告提出，中国官方将从今年开始连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

2024年超长期特别国债期限包括20年期、30年期和50年期，分22次发行。此前20年期、30年期超长期特别国债均已完成首发。50年期超长期特别国债计划发行三次，除本次首发外，8月份及10月份还将各进行一次续发。

上个月中国万亿超长期特别国债上市后，吸引了散户投资者追捧，促使中国官媒出面发文警惕理性投资，这突显出随着中国经济放缓，避险资产缺乏。