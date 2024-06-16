美驻华大使：美国反对北京支持普京在乌克兰进行残酷战争

美国驻华大使伯恩斯访问上海期间，与上海国际问题研究院学者交流时，表明美国反对北京支持普京在乌克兰进行残酷的战争。

据美国驻华大使馆官方微信公众号星期五（6月14日）发布的消息，伯恩斯星期四（6月13日）与上海市长龚正会面。伯恩斯在X社交平台（前称推特）上说，“我与上海市长龚正进行有成效的会面，听取他最近对洛杉矶、旧金山和纽约的访问。我们谈到对上海纽约大学以及美国对增强两国教育纽带给予强力的支持”。

伯恩斯也提到在上海与中国的俄罗斯议题学者举行会面。他在X社交平台上说，“我和中国的俄罗斯议题学界泰斗会面，向他们表明了美国对于中国公司向俄罗斯军工业基地提供关键材料，以及北京支持普京在乌克兰进行残酷战争的强烈反对”。

另据上海国际问题研究院官方微信公众号星期六（15日）发布的消息，上海国际问题研究院三名研究员吴莼思、强晓云和赵隆星期四下午在上海美国文化中心与美国驻华大使伯恩斯进行交流，双方重点围绕乌克兰危机、俄罗斯问题和中俄关系等交换了看法。

上海国际问题研究院称，上研院学者向伯恩斯详细介绍了中国对于政治解决乌克兰危机的立场，阐明确保乌克兰战场不外溢、战事不升级的必要性。从历史、政治、安全、舆论等多个层面，介绍了新时代中俄全面战略协作伙伴关系不结盟、不对抗、不针对第三方的性质，强调反对北约扩大在亚太地区的活动，以及中国与美国、欧洲、俄罗斯、乌克兰关系发展的独立价值。

伯恩斯指出，与上研院学者的交流具有建设性，非常必要且很有收获。虽然中美在乌克兰危机、中俄关系等问题上存在看法分歧，但应当就此保持各层级对话，特别是智库间的二轨对话。