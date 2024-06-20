下午察：俄朝牵手，中国尴尬？

侵略乌克兰而面临军火短缺问题的俄罗斯总统普京，在时隔24年后，再次踏上朝鲜土地。

普京和朝鲜领导人金正恩共乘一辆黑色Aurus豪华轿车，这也是普京今年送给金正恩的礼物。虽然国际刑事法院对普京发出逮捕令，但朝鲜是普京可以出访而不担心会被逮捕的国家，因为平壤方面不承认国际刑事法院。

朝中社报道，朝俄领导人还签署了《全面战略伙伴条约》，双方同意在对方面临战争或遭受武力侵略时，立即提供一切可用的军事援助。金正恩说，朝俄两国关系已经升格为“同盟关系”，朝俄友谊亲如“战友”，朝鲜将“全力支持”俄罗斯。