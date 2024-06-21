中国再对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施

中国官方星期五（6月21日）宣布，即日起对美国军工公司洛克希德·马丁（Lockheed Martin）及其高级管理人员采取反制措施。

据中国外交部官网消息，由于美国近日再次宣布向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，中方决定对洛克希德·马丁公司相关实体和高级管理人员采取反制措施。这项决定从6月21日起施行。

中国外交部宣称依据《中华人民共和国反外国制裁法》相关规定，决定对洛克希德·马丁导弹系统集成实验室、洛克希德·马丁先进技术实验室、洛克希德·马丁风险投资公司等实体，冻结他们在中国境内的动产、不动产和其他各类财产。

中国外交部也宣布，对洛克希德·马丁公司董事长、总裁、首席执行官詹姆斯·泰克里特、首席运营官弗兰克·圣约翰、首席财务官杰西·马莱夫等企业高级管理人员，冻结他们在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；不予签发签证、不准入境大陆、香港和澳门。

美国星期二（6月18日）宣布向台湾出售两款攻击型无人机系统，总价值3.6亿美元（4.86亿新元），是美国6月以来对台第二度军售。此前，美国6月5日刚宣布对台出售总值3亿美元的F-16战机零件。

此前，中国政府5月22日宣布，对包括洛克希德·马丁和雷神（Raytheon）在内的12家美国军工公司，以及10名高级管理人员采取反制措施。

关于当时采取反制措施的原因，中国外交部称，美国无视中方在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用，以所谓涉俄罗斯因素为由对多家中国实体滥施非法单边制裁，大搞单边霸凌和经济胁迫，严重侵犯中方企业、机构和个人正当合法权益。此外，美国持续向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。