中驻韩大使促韩方尽快查明电池厂爆炸事故原因

韩国京畿道一家电池厂发生爆炸引发大火，造成22人死亡，当中包括至少17名中国公民。中国驻韩国大使邢海明大使赶赴现场了解情况，并促请韩方尽快查明事故原因。

据韩国驻韩国大使馆官方微信公众号星期二（6月25日）凌晨发布的消息，邢海明星期一（6月24日）深夜赶赴京畿道华城电池工厂火灾现场，实地了解事故情况、搜救进展、善后安排，并听取韩政府和消防部门有关介绍。

韩方表示，此次事故已造成22人遇难，根据个人物品等初步判断有17名中国公民，确切人数还需进一步确认。另有八人负伤，其中一名中国公民轻伤，伤者已全部得到救治。 消防部门还在搜寻另外一名失联人员。韩方也对中国公民在事故中不幸遇难深表哀悼，允协助中方全力救助并做好善后。

邢海明促请韩方尽快查明事故原因，做好善后处理，为中国遇难者家属提供一切有必要的支援。

邢海明随后在现场接受中韩数十家媒体采访时说，此次华城电池工厂火灾造成重大人员伤亡和财产损失，特别是有多位中国公民不幸遇难，让他的心情极为沉痛。中国政府第一时间指示他们协调韩国有关方面全力开展救治、善后和事故调查等工作。

邢海明对遇难者表示哀悼，也对遇难家属和伤者致以诚挚慰问。中国驻韩国大使馆正同韩方一道，尽最大努力做好事故善后工作。希望韩有关企业吸取沉痛教训，今后不再发生类似事故，切实保障在韩中国公民生命健康安全。

另据第一财经报道，这次大火发生在首尔南部华城的锂电池制造商Aricell工厂内。Aricell电池厂是韩国SK集团旗下一家锂电池制造商，由SK innovation和SK IE Technology2020年合资成立，生产用于传感器和无线电通信设备的锂电池。

新京报引述涉事工厂女工报道，厂内有100多名员工，大都是中国东北的朝鲜族女性，年龄介于30岁至40岁。遇难者大多来自电池厂三栋二层，以包装、焊接电池的车间为主。

综合法新社和韩联社报道，电池制造商Aricell位于韩国京畿道华城市的工厂星期一发生爆炸引发大火事故。目前已有22人在事故中遇难，其中20名死者为外国公民，包括18名中国人、一名老挝人和一名国籍不明者。