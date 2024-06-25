欧盟制裁19家被指援俄中企

欧洲联盟星期一（6月24日）宣布，制裁19家被西方国家指称援助俄罗斯的中国企业。

据法新社报道，欧盟官方文件公布的名单显示，被制裁的中国企业有数家设在香港，以及两家全球卫星供应商。中国否认西方国家的指控，称他们援助俄罗斯在乌克兰的军事行动。

欧盟对俄罗斯推出的第14轮制裁配套，添加了61家新公司，这些实体被指直接“支持俄罗斯军事工业复合体”参与俄乌战争。在这61个制裁实体中，约半数是设于俄罗斯的企业。除上述19家中企外，其他被制裁的公司有九家来自土耳其，有两家源自吉尔吉斯斯坦，印度、哈萨克斯坦和阿联酋各有一家。迄今为止，已有675家企业被列入制裁名单。

这些公司被严格限制出售可协助提升俄罗斯防卫和安保领域的军民两用商品和科技。

新添加的两家被制裁中企是中国卫星行业的要角，涉及将卫星和卫星图像卖给俄罗斯的瓦格纳集团。

法新社去年10月的调查揭露，瓦格纳集团2022年11月与北京昀泽科技有限公司签署一份3000多万美元（约4055万新元）的合约，以购取两台卫星和使用其图像。

这两台高清卫星属于设在长春市的长光卫星技术股份有限公司。这家全球领先卫星企业因此被列入欧盟的制裁名单。

与长光卫星科技一同列入欧盟制裁名单的全球领先卫星企业，是北京和德宇航技术有限公司。该企业去年因供应瓦格纳集团卫星图像被美国实施制裁。