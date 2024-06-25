韩国电池厂中国女工拿当地最低工资 高于中国国内水平

韩国一家电池厂爆炸造成至少17名中国公民遇难，据了解，在电池厂工作的中国女工拿的是当地最低工资，不过仍高于中国国内的水平。

《新京报》星期一（6月24日）引述涉事工厂女工报道，该厂有100多名员工，大多数是中国东北的朝鲜族女性，年龄介于30岁至40岁。

来自中国辽宁省的朝鲜族女工金泽媛告诉记者，她们的工资是韩国最低时薪，一小时9860韩元（约9.6新元），相当于50元人民币。相比其他同等薪水的工作，这里工作强度较小，还有退休金和工程补贴。

金泽媛说：“我们和介绍韩国工作的中介签劳动合同后来到韩国，韩国人很少到工厂做基层工人。”

另据腾讯新闻“棱镜”栏目星期二（6月25日）报道，在韩国务工的中国人小梨（化名）告诉记者，在韩务工的中国籍员工主要从事体力劳动或操作机械，多为三四十岁，大多数员工的家人在中国，自己到韩国打工，用工资养活一家人。

小梨说，中国人到韩国务工，很多是通过中介，申请E-9签证获得工作机会。E-9签证是韩国的非专业就业签证，主要是从事制造业、建筑业、农业、畜牧业、渔业和服务业等领域的外国劳工，“除了中国人，还有一部分为越南或菲律宾人，但他们普遍更年轻。”

报道称，在社交媒体上有不少劳务中介公司发布韩国打工的招聘讯息。这些职位的月薪多在1.1万至1.5万人民币之间，薪资水平高于中国国内多数工厂。另外，招聘信息中不乏宣称 “包吃住，十三薪”、“可申请永居，带家属”的标语。

中国人社部今年1月22日发布的各地最低工资标准显示，中国各省份最低时薪只有韩国的一半左右或更少。

据中国人社部官网，北京市每小时最低工资为26.4元人民币，在全中国排名第一。上海市、江苏省和浙江省的最低时薪均为24元，广东省为22.2元。赴韩打工主要地区东北三省的辽宁、吉林、黑龙江分别只有19.2元、19元、18元。

电池制造商Aricell位于韩国京畿道的工厂星期一发生爆炸引发大火，造成23人死亡，当中包括至少17名中国公民。中国驻韩国大使邢海明大使赶赴现场了解情况，促请韩方尽快查明事故原因。