李家超：完成23条立法是上任至今最具满足感的政策

香港特首李家超上任两周年之际接受港媒专访时说，完成《基本法》第23条立法是上任至今感受最深、最具满足感的政策，但仍要提防来自海外的政治风险，因为危害国安行为具迷惑性。

根据《星岛日报》星期三（6月26日）报道，李家超受访时说，苦等26年8个月又19日后，终于完成23条立法工作，形容这是“里程碑成果”，本届政府绝大部分的政治工作已完成，可以全面拼经济谋发展。不过他也提醒：“一道很稳固的门、很有效的锁，并非表示没有匪徒会想闯进家中偷东西、‘爆格’（入室盗窃）”，社会仍要保持警惕。

他说，香港现在的国家安全风险主要来自海外，外国可能基于政治理由针对中国，进而影响香港，而这些国家很多时会透过代理人，进行危害别国安全的行为，通常具有迷惑性，“间谍当然不会告诉你自己是间谍，一定会以另一个身份潜伏，这个风险是存在的。”他重申社会不能“好了伤疤忘了痛”。

被问到现时“软对抗”的风险，李家超认为，需保持高度警觉，政府也会通过爱国主义教育、国家安全教育提高市民意识。

对于香港振兴经济具体策略，李家超说，香港经济生产总值有三个主要影响因素，分别是投资、消费及货物出口，其中出口因受地缘政治影响，由生产链到供应链都受外围因素影响，政府主动性较低。投资主要分为政府与民间投资，后者由于商界有自身想法，政府可影响的力度不是最大，但表明政府投资会继续加大，例如目前平均每年工程投资达到900亿元（港元，约156亿新元），比过去5年平均多了约17%，有助推动未来发展。

消费方面，近月香港零售、餐饮市道不振，待售店面涌现。李家超说，无论是本地人与外来人士消费，政府一样重视，他引述数据指，香港今年首5个月旅客按年增长78%，其中大陆旅客增幅达73%，而一些东南亚国家如菲律宾、泰国的走势更理想。其中今年首季度大陆访港旅客的满意度，以10分为满分有8.8分、95%人表示愿意再访港。他认为再加上航班运量、酒店、餐饮等配套继续完善，可发挥乘数效应带动消费。

李家超指，政府推动盛事经济，与商界合作带动人气，政府属“搭台”角色，具体由商界去做，他也看到很多商界正在转型期中。他坦言，经济转型期一定会经历观望期，“可能有人心里有些不舒服的感觉”，但香港有很多成功商人，一定有方法迎难而上，正如以往香港工业北移、产业转型，商界同样成功克服困难。他引述近日公布《2024年世界竞争力年报》，香港排名上升两位至全球第五位，“政府效率”高居全球前三，证明政府政策大方向正确。

对于政府力推盛事经济，有声音质疑盛事太多难聚焦。李家超说完全理解社会担心，也认为“质”与“量”二者同样重要，但提振经济过程有先后步骤，香港经历2019年“黑暴”、疫情两大挑战，很多经济范畴都要加倍努力，重新发展。他指在过程中，“提量”是首要条件，当建立了一定基数后，才有条件进一步细化，并以营运一家餐厅为喻，“首要是先让它坐满。到坐满、开始要排队了，就想想有什么菜式是高增值的，甚至思考贵宾室的最低消费是否可提高。先有量才有质，这是必然的过程，不可能先行‘排斥’一些生意。”