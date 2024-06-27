中国批欧盟对俄制裁列单中企是毫无国际法依据长臂管辖

欧洲联盟此前宣布，将对涉援助俄罗斯入侵乌克兰的19家中国企业实施制裁。中国商务部对此回应称，此举是毫无国际法依据的“长臂管辖”。

中国商务部发言人星期三（6月26日）在官网就欧盟第14轮对俄制裁列单中国企业事答记者问时，作出上述回应。

发言人说，欧盟不顾中方多次交涉和劝阻，一意孤行，在第14轮对俄制裁中再次列单中国企业，这是没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。

发言人强调，中方对此强烈不满，坚决反对。这一做法有违中欧领导人共识精神，对中欧经贸关系造成负面影响。

发言人敦促欧方从中欧全面战略伙伴关系大局出发，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

欧盟星期一（24日）宣布，对19家涉及支持俄罗斯侵略乌克兰行动的中国企业进行制裁。在这最新一轮的欧盟对俄罗斯制裁中，有61家实体被纳入，近半源自俄罗斯，19家源自中国，九家土耳其，两家吉尔吉斯斯坦，印度、哈萨克斯坦和阿联酋各有一家。 这些实体被指直接“支持俄罗斯军事工业复合体”，参与俄乌战争。

中国外交部发言人毛宁星期二（25日）在记者会上回应称，中俄企业开展正常的交往合作，不针对第三方，也不应受到第三方的干扰和影响，敦促欧方撤销制裁，也将采取必要措施坚决维护中国企业的正当权益。