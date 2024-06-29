李家超总结两年工作：责任重大但使命光荣

在上任两周年之际，香港特首李家超星期六（6月29日）发布影片回顾过去两年工作时说，最大感受是责任重大，但使命光荣。

李家超在个人脸书上发布影片总结两周年工作，并称责任重大，但使命光荣，最重要是无私地做好使命。他还说，展望未来，政府会继续做好搭台和导演角色，为香港创造机遇。

在这段半分钟的影片中，李家超与特首办特别助理黄芷渊一起乘坐天星小轮，在维港讨论香港面对的挑战和困难。李家超说，不怕挑战，为巿民解决问题，当解决时“可能风雨来，海面未必平静”，但解决后“太阳又出来，海面又恢复平静”。

李家超在影片中回顾了过去两年的工作，包括完成基本法第23条立法，完善地区治理，落实爱国者治港原则，设立香港十八区，成立关爱队，公屋轮候时间缩短，推出鼓励生育的组合，以及大规模招商引资等。

李家超说，没有最好，只有更好。正如政府管治团队就像一艘船，要团结一致，方向要正确、信念要一致、速度要不断加快，遇浪破浪，让这艘船向目标迈进。

李家超在脸书上透露，从星期六起一连两天，将透过影片向巿民分享想法，并借此感谢团队，以及社会各界的支持。他说，“不同业界亦要各展所长，演好自身角色。让我们继续努力，一起建设更美好的香港！”