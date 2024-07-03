欧官员：中俄公司正合作开发和测试攻击型无人机

知情欧洲官员说，中国和俄罗斯公司正合作开发一种攻击型无人机，类似于部署在乌克兰的伊朗无人机，这表明北京可能正逐渐为俄罗斯提供致命性军事援助。

彭博社星期三（7月3日）引述知情人士报道，来自中国和俄罗斯的两家公司从去年就已针对合作复制伊朗“见证者”（Shahed）无人机的项目进行会谈。无人机在今年进入开发和测试阶段，并准备运往俄罗斯。

知情人士说，这些无人机尚未部署在乌克兰战场。

自俄乌战争爆发以来，俄罗斯已在乌克兰部署数千架伊朗“见证者”无人机，甚至还建造了一家工厂大规模生产这款无人机。这种技术的制造成本相对较低，但防御成本很高。

目前俄罗斯仍依赖朝鲜和伊朗等国的供应，并依赖中国提供关键零部件。多名欧洲官员表示，其中一个担忧是，中国生产类似“见证者”无人机的速度可能远远快于伊朗或俄罗斯。

受访欧洲官员没有透露中俄公司目前正研发的无人机是什么，但中国防务网站和数家媒体报道称，一家中国企业去年8月在俄罗斯国际军事技术论坛上展出名为“向日葵-200”的自杀式无人机，据称其外观类似于伊朗“见证者”136无人机。

报道称，尽管美国等西方国家一再发出警告，要求中国不要向俄罗斯提供致命性武器，但中俄合作开发攻击型无人机的消息，标志着北京正深化对莫斯科的支持。

两名欧洲官员说，一些国家认为，向俄罗斯提供用于攻击目的的无人机将越线变成提供致命性物资援助。

一名知情人士说，美国的评估是，中国正考虑是否向俄罗斯运送完全成品的无人机，但目前中国已正发运可改装成攻击型无人机的配件。美国目前仍无法得出中国正向俄罗斯提供致命性援助的结论，但坦言其他国家可能会有不同解读。

彭博社4月报道称，中国正向俄罗斯提供可用于军事目的卫星图像，协助俄罗斯打击乌克兰目标，以及微电子和坦克机床等可用于武器或生产武器所需的一系列物资和技术。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在声明中回应称，中国不向乌克兰冲突各方提供武器，并严格控制军民两用品的出口。

刘鹏宇称，就乌克兰危机而言，谁在呼吁对话、争取和平，谁在煽风点火、煽动对抗，国际社会一目了然。他表示，中国敦促有关国家立即停止火上浇油、停止制造对抗。

美国驻北约大使史密斯（Julianne Smith）星期二向彭博电视说：“中国竭尽全力、抓住一切机会，声称自己在乌克兰这场战争是中立方，但实际上，中国提供了一系列军民两用部件，如机床和微电子产品，使得俄罗斯得以在乌克兰继续这场侵略战争。”

她说：“在北约内部，我们正在确保我们能揭露中国不再是中立方这一事实，并警告中国在这场无端的侵略战争中支持俄罗斯的风险。”