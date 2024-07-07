缅甸军政府二号人物梭温正式访问中国

缅甸民族地方武装继续在该国北部地区发生冲突之际，缅甸军政府团队星期六（7月6日）说，军政府二号人物梭温（Soe Win）已抵达中国将开始进行正式访问。

根据法新社报道， 军政府新闻办公室在一份声明中说，缅军副总司令梭温抵达中国山东省青岛市，出席上海合作组织主办的“绿色发展论坛”。

索温访问缅甸之前，缅甸军方与一个少数民族武装组织在掸邦北部持续了一个多星期的战斗，破坏了今年1月由中国斡旋达成的停火协议。

缅北民地武组织德昂民族解放军将军达崩觉（Tar Bhone Kyaw）说，缅甸少数族裔军人正在包围北方掸邦的腊戌，这里是军政府东北方司令部所在地。

腊戌坐落在缅甸第二大城市曼德勒通往中国云南省一条主要高速公路上。

缅甸前总统登盛上月对中国进行正式访问，这也是三年前缅军方夺取政权以来，他首次到国外出访。

自2021年缅甸发生政变陷入动荡以来，军政府最高领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）就没有访问过中国。

缅甸军政府去年与中国的关系出现裂痕，因为军政府未能打击缅甸边境地区的网络诈骗团伙，团伙内的工作人员大部分来自中国和其他国家的公民，他们普遍被贩卖到团伙设立的园区后，被迫工作参与诈骗。