游行示威是否为软对抗？港警务处副处长：若纯粹表达意见没问题

《香港国安法》及《维护国家安全条例》同时生效。香港警务处副处长（国家安全）简启恩星期天（7月7日）说，国安风险仍存在，一些软对抗转趋地下化。至于游行示威是否算是软对抗，简启恩说，《基本法》保障游行示威的自由，所以未必是一种软对抗，只不过是市民表达意见的方法，并说“如果市民纯粹是表达意见，你出来多少次都没有问题”。

简启恩在香港一档电视节目《讲清讲楚》中说，《香港国安法》生效后，街头暴乱或大型活动数量大减，甚至烧声匿迹，但国安风险并非如此简单地消失。

他说，目前仍有三大风险正威胁香港，包括美西方干预、软对抗、本土恐怖主义。他指美西方仍不停地干扰香港事务，借包括法庭审讯、警方拘捕事件等不同方式试图围堵国家、遏制国家发展，他们利用香港这窗口去做这些事情，从而增加香港的国安风险。

对于软对抗，简启恩表示，这些行为转趋地下化，他们被两项国安法震慑而不敢明目张胆去做，但会在周边做“擦边球”，利用妖言惑众，或是假新闻、假消息等在日常生活中渗透、做软对抗，令人潜移默化，当找对时机时，就可能煽动人们出来“搞事”。

至于本土恐怖主义，简启恩指最担心有些人思想极端化，找对时机便去做极端恐怖主义行为。他指这些行为“不是没发生过”，例如2021年的七一刺警案、甚至数人一起买枪、军训、制造炸弹，他们目的是威逼政府，甚至罔顾市民生命，希望大规模地造成伤害。

简启恩表示，风险只是转变，威胁仍存在，一定要警惕自己，否则很容易堕入“以为无事发生，那就不用居安思危的陷阱”。

简启恩强调“软对抗”的特点是“表面看起来好像没有犯法，但超越某个界线时，其实就是煽动”。他以“羊村绘本案”、“黄色市集”为例，售卖煽动物品，甚至卖煽动港独的书籍或者T恤，实际上就是煽动。他说，最重要是看该人士有否意图去煽动人们憎恨政权或行政机关，如果是有这意图，很明显是有恶意。

被问到“意图”未必能看得穿或作分辨时，简启恩则说“其实很容易看出”，如果有恶意时，可能不是单一事件，而是背后曾在社交平台发表多篇煽动文章，“好明显有蛛丝马迹被人看出他很憎恨政府、憎恨中央、是反中乱港”。相反，如果只不过是发表意见、说一次话，“是不是就是煽动？我想绝对不是”。

至于游行示威是否算是软对抗，简启恩指《基本法》是保障游行示威的自由，所以未必是一种软对抗，只不过是市民表达意见的方法，直言“如果市民纯粹是表达意见，你出来多少次都没有问题”。但若表达意见背后有目的，例如有外国势力“推你出来”或者说憎恨、要推翻政府等元素，就会变了质。

对于有指国安人员会与示威游行常客“聊天”、“聊完之后就不搞游行啦”，简启恩说，2019年之前或之后，警方从来都会去与主办者沟通，了解其目的、行动等。他认为理解一下、方便部署，是天经地义、合情合法合理，他反而看到有很多人将这事情“妖魔化”、“说国安找上门”、塑造自己是受害者、被打压的一群。简启恩认为他们可能有别有用心，并说国安处人员从来都没有劝阻他们不要去进行某些游行示威计划。