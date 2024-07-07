美国得州宣布将在台湾设办事处

美国得克萨斯州州长和台湾官员星期天（7月7日）签署经济发展合作意向书，并宣布将设立得州在台办事处。

综合彭博社和《联合报》报道，阿博特（Greg Abbott）率30人经贸访问团赴台，是台湾总统赖清德上任后首位访台的美国州长。阿博特在签署仪式上强调，得台两地在半导体、能源和电动汽车制造等关键行业，有展开合作的机会。

阿博特说：“无论是在得克萨斯州还是在美国，我们都知道强大的台湾对全球在未来的重要性。”他在仪式上与台湾经济部长郭智辉签署了得州与台湾之间的经济发展意向声明。

阿博特也在星期天与赖清德会面。台湾总统府官网公布，赖清德祝贺得州在台办事处成立，并相信这将成为台湾和得州、和美国坚强的友谊支柱，让台美伙伴关系更加稳固和深化。

赖清德认为，新办事处与意向声明也将为台美企业，创造没有上限、好上加好的新合作机会，并说台湾正在全力推动五大信赖产业，也就是半导体、人工智慧、军工、安控以及次世代通讯，这些都能与得州成熟的产业聚落互相合作。

赖清德也说，台湾企业在得州的投资已累计超过120亿美元（161亿新元）。去年得州对台湾出口超过115亿美元，台湾已经是得州第九大出口市场。

得州州长办公室则说，台湾在2022年是得州外来直接投资主要来源，总额超过50亿美元。台湾在去年也得州的第七大贸易伙伴。

阿博特在结束访台行程后，预计将续程访问韩国和日本。