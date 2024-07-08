一男子成都商场酒后骚扰殴打女子被警方行拘

中国四川省成都市警方通报，一名福清男子酒后在当地一家商场内骚扰并殴打女子，被警方行政拘留。

据“成都高新公安”微信公众号星期天（7月7日）消息，成都市公安局上星期三（3日）接到群众报警称，一家商场内有男子骚扰并殴打女子。

根据通报，37岁福建省福清市的林姓男子当天晚上8时21分许，在商场内聚餐饮酒后与朋友在离开商场途中，无故伸手拍打站在前方的28岁成都方姓女子的头部，将她的帽子打落在地。在遭到方某斥责后，林某追逐方某并用脚踢向方某，同时进行言语挑衅。林某后来被朋友劝离现场。

通报称，林某上星期四（4日）到案后对自己的违法行为供认不讳，公安机关依法对他行政拘留。

目前，公安机关正依法对方某的损伤程度进行鉴定，案件正在进一步办理中。

据九派新闻报道，受害人方某公布的事发现场监控视频显示，四名呈醉态的男子站当时在方某不远处，其中一名黑衣男子上前拍打她头部，使她的帽子掉落在地。

被打后，方某要求对方道歉，其中一名黑衣男子指着她说“我喜欢你，怎么不懂呢”。她再次要求道歉后，黑衣男子冲上前踢她，并言语挑衅道“弄死你们”。同行男子还打掉方某妹妹的手机，四名男子全程嬉皮笑脸。

方某说，自己事发后开始出现应激反应，有呕吐、眩晕、发抖的情况，在确保安全后拨打报警电话和急救电话。

方某星期天在社交平台说，她得到警方的回复，称打人者被行政拘留五天。她说：“当街殴打和骚扰别人，如果最后结果还是只停留在拘留五天，这件事我一定会继续上诉的”。