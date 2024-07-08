中国央行即日起视情况开展临时正逆回购操作

中国人民银行宣布，从即日起视情况开展临时正逆回购操作。此举配合中国央行行长潘功胜上月在一场论坛上提出的推动明确主要政策利率，并配合适度收窄利率走廊宽度的政策。

中国人民银行星期一（7月8日）在官网公告，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，中国央行从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日下午4时至4时20分，期限为隔夜。

公告称，相关操作将采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为七天期逆回购操作利率减点20个基点和加点50个基点。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

中国央行行长潘功胜6月19日在陆家嘴论坛发表主题演讲时提出，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看七天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能。除了需要明确主要政策利率以外，可能还需要配合适度收窄利率走廊的宽度。

此前，中国央行上星期一（1日）公告，将向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。分析认为，此举预示着中国央行将在二级市场开展国债买卖。

彭博社上星期四（4日）引述知情人士称，中国央行已与中国工商银行签订借券协议，并与中国邮政储蓄银行沟通借券事宜。央行此举或为冷却市场涨势迈出的一步。