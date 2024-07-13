港政务司长陈国基：国安法和23条如成药备用 需要时可医治

香港政务司司长陈国基星期六（7月13日）说，《香港国安法》及《维护国家安全条例》（《基本法》23条）是药，有需要时要用作医治香港，当无用时就要像家中的成药备用。

综合星岛日报和香港电台报道，陈国基本月初以中国代表团副团长身分，出席联合会人权理事会会议。他星期六（7月13日）在电台节目中说，会上除了要回应涉及香港的人权问题，也要驳斥美西方无理指控。

陈国基说，他先于1月份听取其他国家对中国包括香港及澳门的人权状况的建议，再于本月作出回应，当中建议有480多项，涉及香港有24项，香港接纳其中10项，当中大部分正在进行，例如人权、法治等，而另外14条包括废除国安法、即时废除23条等则不能接受，他还举例指2021年美国国会山庄骚乱，涉事者最高被判处22年监禁，直言美西方双重标准严重。

陈国基说，他在会上也表明将遵守所有国际条约，并且每一起案件均会在庭上审理，足证香港法治公平公开公正，有独立的审判权，包括终审法院有海外非常任法官。而政府也不会私下联络法官，以免被误解，政府也从来没有影响法治的意图，所有被判违反国安法的被告，都是有根有据，在条文上清楚列明，包括检控的元素。

他强调“邪不能胜正”，做得好就是做得好，不是由一些少数有政治目的的国家，可以将事情由黑讲到白，由白讲到黑。

陈国基还指，完善选举制度后，《香港国安法》及《维护国家安全条例》立法后，对香港有很大的保障，巿民的生活“不会再乱”，更形容《香港国安法》及《维护国家安全条例》是药，有需要时要用作医治香港，当无用时就要像家中的成药备用，“最好不使用，要用时可以备用”，确保香港平静、平安。

对于有国家及地区维持对香港的旅游警示，陈国基批评这种做法不合理，并非事实，而是出于政治目的。他说，访港的旅客上升，亲眼见到香港的状况，就会不攻自破。