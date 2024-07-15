中国央行开展中期贷款操作 中标利率连续11个月维持不变

中国人民银行公告7月中期借贷便利（MLF）操作结果，作为中期政策利率的一年期MLF利率连续11个月维持不变。

中国央行星期一（7月15日）公告，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了七天期1290亿元（人民币，下同，约238亿新元）逆回购操作，利率为1.8%。此外，央行还开展一年期1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率维持在2.5%，充分满足金融机构需求。

综合澎湃新闻和彭博社报道，鉴于本月有1030亿元MLF到期，中国央行7月继续缩量操作。这是央行连续第二个月缩量续作MLF。

中国央行在今年3月起连续两个月的MLF操作中开始净回笼资金，5月持平，6月和7月连续缩量，此前在2022年12月至2024年2月，央行曾连续15个月超额续作MLF。备受关注的MLF 7月利率则连续11个月保持不变。

东方汇理银行驻香港的研究主管治晓佳说，本月MLF操作在市场意料中，一方面MLF作为政策利率的重要性在日益减弱；另一方面，尽管美联储年内降息预期为中国央行提供了降息空间，但考虑到央行当前对汇率稳定性的关注和在冷却债券市场方面做出的努力，降息或不迫在眉睫。

此前有报道，中国央行或考虑将隔夜回购利率作为短期借贷成本的目标利率，以作为利率调控机制改革的一部分。中国央行上周还提出将视情况开展临时正逆回购操作，分析认为此举将收窄利率走廊宽度。