港律政司长：维护国安工作永远都要做

香港律政司司长林定国星期六（7月20日）说，维护国家安全的工作永远都要做，除执法机关监察相关情况之外，律政司在法律上也会配合。

综合香港电台和星岛日报报道，林定国星期六出席一个电台节目时作出以上表述。他说，完成基本法23条立法，能够令中央相信，特区政府管治团队明白国家安全的重要，巩固国家对特区政府信心，有助“一国两制”行稳致远。 他说，23条立法并非完结，维护国安的工作永远都要做，“确保房子不被人侵扰，不可能只是装个门锁，就算是完成了这件事”。

林定国还说，当局会做好宣传教育工作。他期望外国会有更多人到香港，包括出席不同国际会议，亲身接触和体会香港情况，就可得知与他们在媒体见到的情况有所不同。

对于美国议员称要对香港政府官员、法官和检控人员等实施制裁，林定国回应说，相关做法已非首次，没有新意。对方针对正进行的司法程序并向法官施压，应处之泰然，不要影响正进行的相关法律程序。

对于早前有终审法院非常任法官辞职及退任，林定国表示，目前香港大部分案件，都不是依赖非常任或海外法官处理，“不存在空缺及工作量”的问题，虽然必须保有相关制度，但重申非常任法官要“贵精不贵多”，要找合适人选，相信司法机构会适时招聘。

他还说，有人辞任非常任法官，“种种原因不宜揣测”，同时也有新人愿意加入，及有人愿意留下，“值得以较正面的态度看待事件”。他说，由司法机关处理非常任法官的应聘，有合适人选一定作出邀请。