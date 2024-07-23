王毅向美工商界代表团介绍三中决定 吁推动美国内改变对华认知

中共政治局委员、外交部长王毅向美工商界代表团介绍三中全会决定，并呼吁美中贸委会及会员企业积极利用自身人脉和影响，推动美国内树立对华正确认知。

据新华社报道，王毅星期一（7月22日）在北京集体会见美中贸易全国委员会董事会代表团。王毅说，美中贸易全国委员会去年迎来成立50周年，中国国家主席习近平专门致贺信，充分肯定委员会工作，鼓励委员会在中美之间搭建更多友好交往的桥梁，编织更多务实合作的纽带。

王毅表示，三中全会刚刚成功召开，并形容这是一次举世瞩目、具有历史性意义的重要会议。他进一步说，美中贸易全国委员会董事会代表团是三中全会后首个到访的美国工商界代表团，可在第一时间感知中国进一步全面深化改革的新气象，可以说来得恰逢其时。

王毅提到，三中全会通过的《决定》2万多字，覆盖推进中国式现代化方方面面，是进一步全面深化改革的全景图。《决定》提出300多项重要改革任务，明确2029年建国80周年时全部实现，将为中国式现代化提供坚实保障。

王毅也介绍了《决定》关于深化改革特别是高水平对外开放的重要举措，指出中国的改革开放是有原则、有方向的，总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。任何改变中国社会制度和发展道路的企图都是徒劳的。“我们走的是中国人民选择的人间正道，既不照搬外国模式，也不输出中国模式，愿在平等和相互尊重基础上同世界各国加强交流交融，在实现世界现代化道路上携手同行。”

王毅强调，中美关系是世界上最重要的双边关系之一。中美两国是合作还是对抗，事关两国人民福祉和人类前途命运。他表示，中国对美政策一以贯之，保持稳定性和连续性，始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则处理对美事务，致力于同美方加强对话、管控分歧、拓展合作，力争中美关系稳下来、好起来、向前走。同时，中国有必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线。希望美国工商界继续与中国携手前行，不仅实现自身更大发展，也为推动中美关系发展和两国人民友好作出新的贡献。

王毅表示，习近平指出，中美两个大国，不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。从“本国优先”角度看，世界是狭小拥挤的，时时都是“激烈竞争”。从命运与共的角度看，世界是宽广博大的，处处都有合作机遇。宽广的地球容得下中美各自发展、共同繁荣。

王毅说，过去45年的历程告诉我们，中美关系大环境好，各方都会受益。大环境不好，交流合作空间必然受到挤压。他希望美中贸委会及会员企业积极利用自身人脉和影响，结合在华发展经历，多向美政府、国会及各界讲述真实、立体、全面的中国，多发出客观、积极、理性的声音，推动美国内树立对华正确认知，停止对华经贸科技打压，切实解决制约人文交流卡点，推动中美关系稳定健康发展。

另据中新社报道，中共政治局委员、国务院副总理何立峰也在北京集体会见美中贸易全国委员会董事会代表团。何立峰在会见中介绍了三中全会、中国经济形势和对外开放等情况，希望美中贸委会充分发挥自身影响力，推动美国企业把握机遇，积极参与中国进一步全面深化改革和中国式现代化进程，深化互利合作，实现共赢发展。

《南华早报》上星期二（7月16日）报道，外国商界领袖在三中全会后立即对中国进行如此高层级的访问并不常见。海内外商界与中国观察家密切关注这个聚焦经济议题的会议，因为会议将规划中国的中长期发展路径，包括如何应对金融风险、促进科技创新、重振消费者信心和扩大市场准入。

尽管中美关系紧张，安排此访的美中贸易全国委员会仍与中国官方保持频繁互动，包括去年11月在旧金山组织欢迎中国国家主席习近平访美的晚宴。

官网信息显示，该委员会属非政府、无党派、非营利的组织，代表超过270家在华开展业务的美国公司。

今年3月，该会会长还参加了习近平在北京和美国工商界代表的会见。习近平当时说，中国正在谋划和实施一系列全面深化改革重大举措，为包括美企在内的各国企业提供更广阔发展空间。

中国商务部的数据显示，今年前五个月，中国吸引外商直接投资568亿美元（772亿新元），同比下降28.2％。美中贸易全国委员会针对在华美企的最近一份调查称，企业对未来五年在华商业展望的悲观情绪，已升至历史最高点。