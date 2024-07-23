受台风逼近影响 台汉光演习多项空军操演项目取消

台湾一年一度的汉光演习在星期一（7月22日）正式举行，但受台风“凯米”逼近影响，原定在桃园和花莲空军基地举行的空军反空机降、反登陆等多项操演暂停执行。

综合台湾《中国时报》、三立新闻网等报道，汉光40号实兵演习星期一在台军联合作战指挥中心下达“电光捷报”后正式展开，由“战力保存”科目演练拉开序幕，空军各型战机转场至花莲佳山基地、台东志航基地，海军舰艇也紧急出港。

据悉，今年演习有别以往，特别模拟花莲空军基地遭到中国大陆军队袭击，因此转场至佳山基地的F-16V战机，也挂载空射型鱼叉反舰导弹模拟反击中国大陆航舰战斗群。

汉光演习的第二天，各作战区将演练反击科目。然而，受中度台风“凯米”登陆影响，原定星期二（7月23日）早上将在桃园观音海滩执行的反登陆与反空机降科目、以及晚间在关渡平原进行的反空机降操演被迫取消。

此外，空军原定星期二早在花莲空军基地执行三型主力战机起飞、返场，并执行热加油演练，但因台风逼近清晨下起大雨、气候不符合起降标准，空军考量安全取消演练，仅执行战备跑道（滑行道）开设科目。

不过，台军星期二晚仍会在松山机场进行反空机降操演。台湾总统赖清德早上也会到位于花莲的佳山基地视导大量伤患后送作业。

台湾国防部发言人孙立方说明，军方已将台风可能造成的影响纳入计划中，整体演习是依照统裁部的训令，以及天然灾害的应变程序去执行及分配。目前台湾东部地区正受到台风影响，一些海空科目也会有一些调整。

针对被暂停的科目会否择期再执行，孙立方说，目前仍无明确信息，但所有系统都在做绵密的准备，这也是面对真实敌情的实况。

此外，据台湾国防部公布，汉光演习前一天，台军共侦测到大陆派出12架次战机在台海周边活动，与近日数量相比有明显减少。

不过，据台湾国防部公布的航迹图显示，一架大陆无人机耗时13小时绕台飞行一圈，该无人机也被日本侦获，确切机种则未对外公布。