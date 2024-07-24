台风凯米来袭 台湾汉光演习以沙盘演练为主

台湾军队汉光40号实兵演习期间台风凯米来袭，台湾国防部长顾立雄、参谋总长梅家树上将星期三（7月24日）上午召开灾防整备会议，指示后续实兵演练将以沙盘演练与兵棋为主，并完成灾防预置兵力编组及机具整备，随时待命投入救灾任务。

根据台湾军事新闻通讯社发布的新闻稿，因应台风凯米来袭，台湾国防部配合中央灾害应变中心完成一级开设，顾立雄指示各作战区持续掌握台风动态及雨量变化，强化营区防台措施，完成灾防整备工作，主动与地方政府保持联系，适时支援救灾工作，确保民众生命财产安全。

顾立雄说，凯米台风今明两日影响台湾最为剧烈，各单位应掌握时雨量变化、大雨特报及土石流警戒发布，主动关心潜势区域，调整兵力于安全地点；同时加强营区内排水系统疏通等防台措施，完成预置兵力编组、车辆机具整备。执行救灾时，应首重官兵自身安全，妥慎规划食宿等事宜。

针对汉光40号演习实兵演练，梅家树说，授权各作战区指挥官，若单一县市发生一般灾害，采演习及灾害救援任务并行方式执行；若灾害地区超过两个（含）县市，已造成人员伤亡或立即威胁，部队须全力投入救灾时，作战区即终止演习，立即转换协助地方灾害救援任务。此外，若本、外岛发生重大灾害，危害程度超过两个（含）作战区时，统裁部将宣布演习终止或暂停，台军全面投入灾害紧急救援任务。

台湾国防部说，因应凯米台风威胁，军队各作战区昨日起即视地区天候情形，以辅助状况诱导各参演部队返回驻地。后续汉光演习实兵演练，将以沙盘演练与兵棋为主，并完成灾防预置兵力编组及机具整备，随时待命投入救灾任务。

台军现在设有五大作战区，第一作战区为陆军澎湖防卫指挥部，第二作战区为陆军花东防卫指挥部，第三作战区为镇守北台湾的陆军六军团，第四作战区为卫戍南台湾的陆军八军团，以及第五作战区为驻扎中台湾的陆军十军团；除了五大作战区，金门、马祖也有防卫指挥部编制。