台风“凯米”来袭 全台大部分地区停班停课

台湾因台风“凯米”的强势来袭关闭了股市，同时几乎所有县市停班停课以及取消大批航班。目前有一人因台风引发的意外身亡。

综合联合新闻网、《自由时报》、路透社等报道，预计台风眼中心星期三（7月24日）深夜登陆台湾本岛，若凯米最终如预期般登陆，将成为台湾近八年来首个登陆的台风。

据报道，凯米星期三下午已增强为强烈台风，全台笼罩在暴风半径内，不少地区面临局部大豪雨或超大豪雨。

台湾总统赖清德星期三上午前往台湾中央灾害应变中心，听取各单位工作报告。他说，目前中央和地方政府都已做好防台风整备，并称正值年度汉光演习期间，台军也完成整备待命，可以随时支援救灾。

由于凯米逼近，星期二（23日）的汉光演习已被迫缩减，原定在桃园和花莲空军基地举行的空军反空机降、反登陆等多项操演暂停执行。该演习此前也计划星期三在台东知本海边实施反空降，但已经取消，转投入救灾工作，协助运送物资和预防性撤离民众。

赖清德星期三上午在脸书发文说：“预计台风的强度仍会增强，且暴风圈有扩大的趋势，今明两天对台湾的影响最为剧烈。”

目前全台各地传出近1000件灾情，其中高雄市一名约70岁的妇人，星期三中午骑车行经道路巷口时，遭倒塌路树压伤，救护人员到场时发现妇人已无生命迹象；医院后来称她经急救后不幸身亡。

受凯米影响，全台星期三除了金门县外的22个县市都宣布停班停课。台湾证交所也宣布星期三休市一天。

此外，台湾民航局统计，截至星期三下午2时，台湾本土线取消261架次，国际和两岸航线取消203架次、延误17架次。

据报道，美国科技巨头苹果和英伟达的主要晶片制造商台积电称，正在对其当地晶圆厂采取例行预防措施，而台湾规模最大的电力公司台电则说，约有6000名工作人员正在待命进行维修工作。

截至星期三下午1时，全台曾停电户数7万6328户，其中6万3608户已修复，1万2720户尚未复电。

另一方面，凯米越过台湾海峡后，可能会在星期四（25日）下午晚些时候登陆中国大陆东南部的福建省。

据《新京报》报道，为确保铁路运输安全，中国铁路南昌局集团（简称南铁）于星期二、星期三先后启动管内甬广、合福高铁，杭深、昌福、福平、龙漳、衢宁、建化、鹰厦、峰福等铁路线路区段防洪防台风应急响应，同时计划停运福建省内星期四（7月25日）全部旅客列车和星期五（7月26日）部分旅客列车。