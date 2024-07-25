台风格美在台湾的强度减弱 下午将登陆福建

台风格美以强台风级别星期四（7月25日）登陆台湾，登陆时中心附近最大风力15级。预计格美星期四下午至夜间将在福建秀屿到连江一带完成二次登陆，福建多地实行“三停一休”。

综合联合报和台湾中央气象署最新气象资料显示，台风格美受地形影响星期四上午强度稍减弱，中心已于星期四凌晨4时20分左右向西北西转西北移动，其暴风圈仍笼罩台湾及澎湖、马祖并逐渐进入金门，各地风雨持续中，对台湾各地及澎湖、金门、马祖构成威胁；预计此台风强度有减弱趋势。

台湾附近各沿海地区及澎湖、金门、马祖星期四风浪明显偏大，有6米以上浪高，并有长浪发生。北海岸、嘉义以南、宜兰及台东沿海低洼地区需留意海水倒灌及积淹水。

台风格美在台湾目前造成两死、201人受伤。星期四上午仍有零星灾情，台北中山南路有大树遭强风吹倒，导致慢车道无法通行。由于台北停班停课、台铁高铁上午停驶，台北市风雨虽然不大，街上市集营业的店家摊商极少，街道上鲜少有民众外出，仅部分民众上街尝试采买补货。

台湾西部海域星期三（24日）晚至星期四（25日）上午发生四起外籍货轮搁浅意外，另外，还有一艘坦桑尼亚籍货轮在高雄港口沉没，船上九名缅甸籍船员失踪。

台湾气象署预报员刘宇其预计，格美将于星期五（26日）离开台湾，但西南风仍会为中南部带来大雨，要留意降雨带来的灾害。

另据新华社和中新网报道，台风格美将于星期四下午到傍晚在福建中北部沿海登陆。截至早上7时，福建省已转移民众15.68万人；沿海73条客渡运航线停航，取消航班97架次。

据当地气象部门统计，7月24日6时至25日6时，福建共有20个县104个乡镇的累计雨量超50毫米，其中9个县25个乡镇超100毫米，以福鼎管阳镇178.7毫米为最大。

目前，福建省防指已将防暴雨应急响应提升至二级、维持防台风一级应急响应，福州、宁德、莆田等地已启动相应防台风、防暴雨应急响应。截至早上7时，福建省沿海养殖渔排上人员29424人撤离上岸；出海渔船733艘全部进港避风，船上人员3199人撤离上岸。

福建莆田、泉州、平潭全市(区)实行“三停一休”；宁德市区、福安市、寿宁县，福州市区、福清市、长乐区、永泰县、连江县，三明市区，实行“三停一休”，即停工(业)、停产、停课、休市。