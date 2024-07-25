中国央行加大货币政策力度 再度下调中期借贷便利利率

中国央行货币政策力度明显加大，一周内第二次出手，星期四下调中期借贷便利（MLF）利率，以及开展逆回购操作。

中国人民银行星期四（7月25日）在官网公布，为维护月末银行体系流动性合理充裕，以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元（人民币，下同，435亿新元）逆回购操作，操作利率为1.7%。此外，以利率招标方式开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.3%，较此前下降20个基点。

中国央行星期一（7月22日）宣布下调七天期逆回购操作利率，以及贷款市场报价利率（LPR）。

按照惯例，中国央行每月15日开展一次MLF操作，这次是在15日操作的基础上，又增加了一次MLF操作窗口。彭博社汇总数据显示，本月15日，中国央行进行了1000亿元MLF操作，利率2.5%。月内MLF两次操作后，使当月MLF口径资金由小额净回笼转为净投放1970亿元，结束了此前MLF连续4个月未有净投放的趋势。

综合路透社和彭博社报道，中国央行本周第二次以更低利率进行计划外贷款操作，令市场感到意外，这表明当局正试图提供更大规模的货币刺激措施以支撑陷入困境的经济。

另外，这也是中国央行自去年8月以来MLF工具首次下调操作利率。荷兰国际银行大中华区首席经济师宋林表示，虽然操作的时点有些意外，偏离了之前的月度调整模式，但考虑到LPR的下调和商业银行存款利率调整，也不是完全出人意料。