台风格美影响 台国防部结束汉光演习

受台风格美影响，台湾国防部星期四（7月25日）宣布，已经通令三军部队，于中午12点结束汉光40号演习实兵演练。各级部队立即转换任务，协助地方政府遂行灾害防救工作。这也是汉光演习连续第二年因台风而打乱计划。

根据联合报报道，汉光40号演习星期一（22日）展开，原定进行5天4夜实兵演习，但遇上台风直扑台湾而来，从星期二起就已陆续取消、调整科目。澎湖、马祖星期三完成实弹射击后，台湾国防部宣布后续实兵演练改以沙盘和兵棋推演为主。

目前格美台风袭台超过24小时，国防部正式宣布结束汉光演习，转换为救灾任务。这是汉光演习连续第二年因台风而打乱计划，去年7月汉光39号演习受到杜苏芮台风影响，同样中途取消丰年机场战机试降等科目。

台湾国防部长顾立雄星期四主持国防部灾防管制会议时指出，风雨过后各地方政府可能申请救灾兵力、协助复原工作，各部队执行救灾任务前，应先对支援地区实施侦察，并确认天候及地区交通状况。

顾立雄指出，台风带来剧烈降雨，暴风圈仍笼罩全台，各地风雨增强，加上适逢大潮，各单位应持续加强营区、低洼地区排水疏通，防范淹水等灾害。他并表示，各作战区及后备指挥部接获兵力申请，应依相关规定办理，并回报国防部应变中心管制。