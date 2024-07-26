台风格美造成福建逾62万人受灾

近日吹袭菲律宾、台湾等地的台风格美，星期四（7月25日）晚间在中国大陆福建省莆田市秀屿区登陆，登陆时中心附近最大风力12级。官方通报，格美迄今造成福建省逾62万人受灾。

综合中新社和新华社报道，福建省防汛办星期五（26日）上午通报，截至当天早上6时，台风格美已造成福建七个设区市62.86万人受灾。

格美星期四晚上7时50分前后在福建莆田市秀屿区沿海登陆。当晚9点，格美已由台风级减弱为强热带风暴级。隔日早晨5点，格美中心位于福建省福州市永泰县境内，最大风力有10级（每秒28米），中心最低气压为977百帕。

格美正面侵袭给福建带来明显的风雨。统计过去三天累计雨量，福建共有49个县（市、区）384个乡镇超过100毫米，15个县（市、区）72个乡镇超过250毫米，9个县（市、区）12个乡镇超过400毫米。

同时，福建共有28个县（市、区）的88个乡镇出现10级以上阵风，其中12个县（市、区）的25个乡镇出现12级以上阵风，以平潭南海乡每秒43.8米（14级）最大。

中国气象部门预计，格美将以每小时20公里左右的速度向北偏西方向移动，并将于星期五傍晚至夜间由福建移入江西，而后继续北上，强度逐渐减弱。

针对格美未来走势及可能影响地区，中国天气气象分析师欧阳翼告诉央视网，格美会穿过福建进入江西，后续还会继续深入内陆，从西北方向逐渐转向为偏北方向移动。

由于格美登陆后仍然携带大量的水汽，未来两天台风环流附近的福建、浙江、江西、广东、湖南、安徽、湖北等地部分地区将出现暴雨到大暴雨，福建的东北部、浙江的东南部等地，星期五晚间到星期六可能会遭遇特大暴雨。