中国6月工业企业利润同比增幅明显回升

中国经济复苏前景不稳影响消费者情绪，进而波及商业运营，但中国官方数据显示，6月份的工业企业利润同比增幅较5月有明显回升。

中国国家统计局星期六（7月27日）公布的最新数据显示，中国6月份规模以上工业企业实现利润同比增长3.6%，明显高于5月份0.7%增幅。

数据也显示，中国上半年规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元（人民币，下同，约6508.2亿新元），同比增长3.5%，也比今年前五个月增幅3.4%高。

中国国家统计局工业司统计师于卫宁在解读上述工业企业利润数据时说，随着各项宏观政策落实落细，中国上半年工业生产平稳较快增长，企业利润持续稳定恢复。

他说，中国工业企业营收稳定恢复。工业生产平稳较快增长，叠加二季度以来工业品出厂价格降幅明显收窄，共同推动企业营收稳定恢复。上半年规上工业企业营业收入同比增长2.9%，与1至5月份持平。企业营收稳定恢复，为利润持续增长创造有利条件。

数据显示，中国上半年规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12083.9亿元，同比增长0.3%；股份制企业实现利润总额26243.3亿元，增长1.5%；外商及港澳台投资企业实现利润总额8614.9亿元，增长11.0%；私营企业实现利润总额9193.6亿元，增长6.8%。

规模以上工业企业利润数据涵盖了主营业务年收入不低于2000万元的企业。