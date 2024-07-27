台风“格美”继续北上 福建江西广东等地有强降雨

台风“格美”星期六（7月27日）早上中心位于江西省九江市境内，预计继续向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。福建、江西、广东及华北黄淮地区等地将有强降雨，上海、浙江、山东近岸海域也发布海浪蓝色警报。

据央视新闻客户端报道，中央气象台星期六早上6时继续发布台风蓝色预警。台风“格美”的中心星期六早晨5点位于江西省九江市境内，预计将以每小时15至20公里的速度向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

气象预测显示，浙江南部、福建、广东中东部、江西、湖南东部、湖北东部、安徽西部等地星期六有大到暴雨，其中福建、江西、广东东南部沿海等地部分地区有大暴雨，局地特大暴雨；27日至29日，黄淮、华北东部和东北地区等地也将先后出现强降雨天气。

目前，“格美”对福建海域的影响减小，但上海、浙江近岸海域仍有中浪到大浪，随着其北上，山东近岸海域也开始逐渐受到影响。中国国家海洋预报台星期六早上发布海浪蓝色警报。

今年6月以来，中国长江中下游地区、黄淮地区及四川盆地先后遭遇暴雨洪涝灾害，部分省份受灾严重，中国财政部、应急管理部星期五（26日）再次预拨4.75亿元（人民币，约8800万新元）中央自然灾害救灾资金，支持安徽、江西、河南、湖南、四川、陕西六省开展洪涝灾害抢险救援，安置救助受灾群众。

中国财政部要求有关省财政厅抓紧将资金拨付灾区，做好防汛救灾经费保障工作，加强救灾资金监管，防止资金滞留、挤占、挪用等违规行为，确保救灾资金全部用于灾区和受灾群众。

台风“格美” 星期四（25日）晚间登陆福建沿海，登陆时中心附近最大风力12级，是今年来登陆中国大陆最强的台风。福建多个地方出现狂风暴雨，全省逾62万人受灾。