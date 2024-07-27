台湾六都首长台风成绩单出炉 卢秀燕声量居冠

台风“格美”重创台湾中南部地区，官方统计数据显示，截至7月25日已造成至少六死和350多人受伤。台湾网络数据显示，在台风袭台时赴美访问的台中市长卢秀燕声量居六都首长之冠。

综合东森新闻网和壹苹新闻网报道，台湾议题研究中心（TPOC）透过QuickseeK快析舆情资料库，搜集7月23日至7月25日台风格美袭台期间，六都首长与台风相关的网络舆情声量等数据进行分析。

在总声量部分，为了防台准备、落地美国六个小时就匆忙搭机返台的台中市长卢秀燕以3万9031则拔得头筹，遥遥领先其他五都首长。台南市长黄伟哲以6594则居次席、台北市长蒋万安以6488则排第三、第四至第六名依序是高雄市长陈其迈（4783则）、桃园市长张善政（4778则）和新北市长侯友宜（2217则）。

卢秀燕总声量暴涨，恐怕得归功于她被绿营围剿。民进党立委陈亭妃认为，卢秀燕早知有台风却飞往美国再回台湾，是为了“搏版面”。

网络声量好感度方面，张善政以1.27居首位、陈其迈以0.91排第二、第三至第六名依序是侯友宜（0.78）、蒋万安（0.73）、卢秀燕（0.71）和黄伟哲（0.61）。

台湾议题研究中心推测，受台风格美影响，高雄市的灾情最为严重，市长陈其迈的网络声量好感度却与灾情不成正比，可能是因为大家第一时间都在关注紧急从美国返台的卢秀燕，加上网络上高雄退水的对比照片，显示当地大部分区域积水在短时间内退去，让陈其迈获得不少网民赞赏。