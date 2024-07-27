赖清德促农业部从速发放补助金给农民 助他们尽早恢复正常生活

继前一天到高雄视察灾情后，台湾总统赖清德星期六（7月27日）再到屏东了解台风“格美”对当地造成的灾难。他敦促农业部要从速发放救助金给农民，让他们能尽快恢复正常生活。

据台湾总统府官网消息，台风“格美”对台湾南部造成严重灾情，赖清德星期六上午先后前往屏东县南州乡万华村、东港大潭及九如后庄视察排水情形、排水工程及农业天然灾害受损情形。

赖清德表示，屏东县是此次风灾影响最严重的地方。县长周春米已针对屏东各地提出12项治水工程计划，并与经济部水利署研究如何进一步拓宽排水系统。中央政府一定会和地方政府共同合作，逐步做好治水工程，也希望在地的乡民代表及村长能协助与民众多加沟通，让工程顺利进行。

他提到，屏东县南州乡生产包括莲雾、苦瓜、稻米、红豆及芭乐等农产品，此次灾情造成相当严重的农损。行政院长卓荣泰星期五（26日）已指示农业部，针对高屏地区（高雄市和屏东县）全品项农作物，均适用农业天然灾害救助及低利息贷款措施；并提出经费让农民享有前六个月免利息，希望帮助农民减少损失、早日恢复耕作，生活回归常轨。

赖清德说，农业部应与地方政府合作，协助农民做病虫害防治，避免台风后的病虫害给农民造成二次损失。他指出，照顾农民必须达到两个目标。第一是减少他们的损失，需按从优、从速、从宽原则发放农业天然灾害现金救助发放，让农民尽速取得应有的救助与补偿。第二则是帮助农民尽快恢复正常生活。

赖清德最后提到，他在担任行政院长时推动农业保险，让更多农民参加并获得保障。因为政府发放的天然灾害现金救助并不足以补贴大部分损失，希望农政单位与地方农会持续推动农业保险，以提供农民另一项保障。