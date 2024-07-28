北京地区多条铁路线受台风格美影响临时停运

受中国多地降雨以及台风格美影响，北京地区多条铁路线临时停运。

据新华社报道，为确保安全，铁路部门星期天（7月28日）对津秦高铁、京哈高铁的部分旅客列车，京原、京承、京通、邯长、邯济等普速线路采取临时停运措施。

为满足短途出行需求，北京市郊铁路S2、S5、S6线于28日恢复开行。

格美星期六（27日）下午移入湖北境内，强度继续减弱。新华社星期六报道，未来几天，湖南、湖北、江西、广东、广西、云南及河南、山东、河北、天津、辽宁、吉林等地有暴雨灾害风险，需关注可能引发的次生灾害。

在湖南，自26日以来，受格美台风外围云系影响，湖南东南多地发生强降雨，部分区域降雨量突破历史极值，其中郴州的资兴市坪石站最大12小时降水量高达487.5毫米（27日凌晨0时至中午12时），资兴市税里站最大24小时降水量高达670毫米（26日晚上11时-27日晚上11时），分别创下湖南有气象观测资料以来的12小时降水量、24小时降水量最高纪录。

广东省东北部也受格美外围云系影响，出现了大雨到暴雨、局部大暴雨。截至27日12时，广东省已组织提前转移11万5761人，其中位于广东东北部的梅州市累计转移9万7856人。潮州市湘桥区官塘镇象山村在26日傍晚6时40分前后出现龙卷风。

在辽宁，28日凌晨开始，受台风格美减弱后的残余环流影响，辽宁自南向北将出现暴雨到大暴雨天气。